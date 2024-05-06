После снегопадов в Екатеринбурге резко потеплеет до +20 градусов

Синоптик Алексей Пулин также предрекает потепление в регионе в середине недели. Он объясняет, что в среду в Свердловскую область поступит теплая воздушная масса из Средней Азии. «При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20, +22, в то время как по северу региона дневные температуры сохранятся на уровне 0, +5 градусов», — сообщил Пулин в своем telegram-канале.