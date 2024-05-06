После снегопадов в Екатеринбурге резко потеплеет до +20 градусов

По прогнозу Уральского гидрометцентра, сегодня, 6 мая, днем в столице Урала температура воздуха составит +7, +9 градусов. Будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер южный, 6−11 м/с, днем порывы до 15 м/с.
Во вторник, 7 мая, ночью столбики термометров покажут +2, +4 градуса, днем поднимутся до +9, +11. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 6−11 м/с.
В среду, 8 мая, синоптики обещают екатеринбуржцам +4, +6 градусов ночью и резкое потепление — до +19, +21 градуса — днем. Облачно, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер южный, 6−11 м/с.
Синоптик Алексей Пулин также предрекает потепление в регионе в середине недели. Он объясняет, что в среду в Свердловскую область поступит теплая воздушная масса из Средней Азии. «При этом в южных районах области воздух может прогреться до +20, +22, в то время как по северу региона дневные температуры сохранятся на уровне 0, +5 градусов», — сообщил Пулин в своем telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 4 мая многие города Среднего Урала накрыли снегопады. В Екатеринбурге в ночь на 5 мая температура воздуха составила −3,9 градуса. «Это самая низкая температура в мае с 1992 года», — утверждает Алексей Пулин.