В Уфе бушует ураганный ветер.

В Уфе с самого утра 6 мая бушует ураганный ветер. Очевидцы сообщают о первых последствиях разгула стихии. Так, на Молодежном бульваре около дома № 10 снесло металлическую конструкцию. На перекрестке улиц Пушкина и Гоголя, а также на проспекте Октября, 78/3 рухнули деревья. На улице Карла Маркса со здания упала часть крыши, а рядом с торговым центром «Планета» — светофор.