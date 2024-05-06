В Уфе бушует ураганный ветер.

В Уфе с самого утра 6 мая бушует ураганный ветер. Очевидцы сообщают о первых последствиях разгула стихии. Так, на Молодежном бульваре около дома № 10 снесло металлическую конструкцию. На перекрестке улиц Пушкина и Гоголя, а также на проспекте Октября, 78/3 рухнули деревья. На улице Карла Маркса со здания упала часть крыши, а рядом с торговым центром «Планета» — светофор.
По данным синоптиков, в Уфе до 20.00 6 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный 7−12 м/с, днем местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха +8, +10°.
В управлении гражданской защиты Уфы напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при усилении ветра. Так, следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями; автовладельцам необходимо исключить из излюбленных мест для парковки участки, вблизи с которыми имеются насаждения, линии электропередачи, ненадежные постройки.