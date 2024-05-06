Из Астаны в Павлодар отправился Поезд Победы

По информации АО, тематический поезд посвящен подвигу народа в тяжелые годы войны.
«Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями Героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы. Первые пассажиры с удовольствием фотографировались на фоне Поезда Победы», — говорится в сообщении АО.
Акция проводится ежегодно.