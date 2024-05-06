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Из Астаны в Павлодар отправился Поезд Победы

В АО «Пассажирские перевозки» сообщили, что в преддверии 9 мая из Астаны в Павлодар отправился в путь специально оформленный к празднованию победы в ВОВ электропоезд, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"

По информации АО, тематический поезд посвящен подвигу народа в тяжелые годы войны.

«Состав оформлен изображениями национальной ленты Победы и фотографиями Героев войны Бауыржана Момышулы, Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Касыма Кайсенова, Талгата Бегельдинова и других, кто самоотверженно защищал Родину. В честь праздника лацканы пиджаков проводников украсила казахстанская лента Победы. Первые пассажиры с удовольствием фотографировались на фоне Поезда Победы», — говорится в сообщении АО.

Акция проводится ежегодно.