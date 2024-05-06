В Свердловской области 5 мая стало самым холодным за последние 105 лет

В понедельник на Среднем Урале продолжится выпадение осадков, температуры ожидаются днем +7°..+12°, на западе и на севере до +1°..+6°. Из-за окклюзии циклона «Ева» к середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди, вероятность которых сохранится до конца дня. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, с порывами до 14−16 м/с (по западу и юго-западу области).