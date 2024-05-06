В Свердловской области 5 мая стало самым холодным за последние 105 лет

В понедельник на Среднем Урале продолжится выпадение осадков, температуры ожидаются днем +7°..+12°, на западе и на севере до +1°..+6°. Из-за окклюзии циклона «Ева» к середине дня зона снегопадов сместится на север области, а в центральных и южных районах начнутся дожди, вероятность которых сохранится до конца дня. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, с порывами до 14−16 м/с (по западу и юго-западу области).
Новая порция холодного воздуха поступит в регион во вторник будет сопровождаться кратковременными ливнями, а также мокрым снегом на западе. Значительное потепление в южной половине Свердловской области ожидается в среду благодаря воздуху из Средней Азии — на юге воздух может прогреться до +20°..+22°, однако на севере дневные температуры сохранятся на уровне 0°..+5°.
В Екатеринбурге в понедельник днем ожидается днем +5°..+7°, пасмурно, вечером с прояснениями. Утром возможен мокрый снег, днем дождь, от небольшого до умеренного, ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный, южный 2−7 м/с; днем усиление ветра до 5−10 м/с с порывами до 13 м/с. Во вторник ночью +4°, днем +8°, в среду ночью +6°, днем +20°.
В праздничные выходные вновь похолодает: 9 мая ночью +9°, днем +10°, 10 мая ночью температура опустится до +3°, днем до +7°, 11 мая ночью ожидается +2°, днем +9°.
Напомним, накануне МЧС Свердловской области выпустило предупреждение о ветре до 18 м/c и умеренных осадках в виде дождя с мокрым снегом на 6 мая.