Признался, что изменял жене: блогер «Женат на Марине» из Владивостока рассказал о разладе в отношениях

Блогер из Владивостока Коля Слыхов, он же «Женат на Марине», поделился в интервью, что изменял супруге. Он отметил, что этот период стад черным пятном в их совместной жизни, однако они смогли справиться с трудностями, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Коля Слыхов рассказал, что проблемы в отношениях у пары начались еще во время первой беременности Марины. Чувства пропали, блогер не мог отдавать всего себя девушке. Поэтому решил искать эмоции на стороне. Об измене Марина узнала от друга Коли, встал вопрос о разводе. К тому времени у них уже родилась доченька Варя, разрушать семью было тяжело.
Он сообщил, что долгое время разговаривал с Мариной, старался реабилитироваться. И Марина простила. Сейчас в их паре все спокойно: продолжают снимать видео, работать над собой, а также заново учиться любить.
«Сейчас чувства сильнее, чем были изначально. Гораздо сильнее. Я не понимаю, как Марина простила, но благодарен», — подчеркнул Слыхов. Марина беременна уже вторым ребенком, и влюбленные уверены, что смогут преодолеть все трудности.
Ранее «КП» писала, что семейная пара попала в ДТП.