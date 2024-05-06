Признался, что изменял жене: блогер «Женат на Марине» из Владивостока рассказал о разладе в отношениях

Коля Слыхов рассказал, что проблемы в отношениях у пары начались еще во время первой беременности Марины. Чувства пропали, блогер не мог отдавать всего себя девушке. Поэтому решил искать эмоции на стороне. Об измене Марина узнала от друга Коли, встал вопрос о разводе. К тому времени у них уже родилась доченька Варя, разрушать семью было тяжело.