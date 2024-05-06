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В Красноярске началась трехдневная рабочая неделя

6 мая, в понедельник, началась последняя короткая рабочая неделя месяца.

Источник: Freepik

6 мая, в понедельник, началась последняя короткая рабочая неделя месяца. Напомним, как красноярцы отдыхают, а также, какая погода их ожидает.

6, 7 и 8 мая ожидаются обычные трудовые дни для жителей России и Красноярского края. Однако, после них последует сразу четыре выходных: 9, 10, 11 и 12 мая.

Погода на праздничных выходных будет летняя. Так, 9 мая прогнозируется до +13 градусов тепла, будет светить солнце. 10 мая температура повысится до +18 градусов днем, а 11 мая и вовсе придет жара до +20 градусов. В воскресенье будет +17 градусов и дождь.

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