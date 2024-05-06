В Красноярске началась трехдневная рабочая неделя

Погода на праздничных выходных будет летняя. Так, 9 мая прогнозируется до +13 градусов тепла, будет светить солнце. 10 мая температура повысится до +18 градусов днем, а 11 мая и вовсе придет жара до +20 градусов. В воскресенье будет +17 градусов и дождь.