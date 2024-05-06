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В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику

Хабаровский суд оштрафовал экс-воспитателя за пощечину воспитаннику.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Экс-воспитателя в Хабаровском крае суд обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей за моральный вред после пощечины воспитаннику, сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, прокуратура района имени Лазо провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего. В апреле 2023 года воспитатель краевого учреждения, реализующего общеобразовательные программы, ударил по щеке 8-летнего воспитанника. В процессе проверки, воспитатель уволилась.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд района имени Лазо удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры.

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