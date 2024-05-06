В Хабаровском крае экс-воспитателя оштрафовали за пощечину воспитаннику

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательной организации в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд района имени Лазо удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении прокуратуры.