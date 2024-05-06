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Регбисты «Енисей-СТМ» сходу разгромили московское «Динамо»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Регбисты красноярского «Енисея-СТМ» в первом матче после возобновления чемпионата России на своем поле крупно обыграли московское «Динамо» со счетом 45:15.

Источник: Минспорта Красноярского края

В составе нашей команды попытки занесли Денис Симпликевич, Франсуа Эстерхейзен, Карел Дю Пре, Рашид Магомедсаидов, Дмитрий Герасимов, дубль оформил Давит Месхи. Также 5 реализаций на счету Рамиля Гайсина. Благодаря этой победе «тяжелая машина» возвращается на первое место в турнирной таблице.

Отметим, на матч «Енисей-СТМ» — «Динамо» были проданы все билеты. Люди спрашивали «лишний билетик». В следующем туре чемпионата страны красноярский коллектив встретится с пензенским «Локомотивом» на выезде 19 мая.

Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.

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