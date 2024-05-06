Регбисты «Енисей-СТМ» сходу разгромили московское «Динамо»

В составе нашей команды попытки занесли Денис Симпликевич, Франсуа Эстерхейзен, Карел Дю Пре, Рашид Магомедсаидов, Дмитрий Герасимов, дубль оформил Давит Месхи. Также 5 реализаций на счету Рамиля Гайсина. Благодаря этой победе «тяжелая машина» возвращается на первое место в турнирной таблице.
Отметим, на матч «Енисей-СТМ» — «Динамо» были проданы все билеты. Люди спрашивали «лишний билетик». В следующем туре чемпионата страны красноярский коллектив встретится с пензенским «Локомотивом» на выезде 19 мая.
Об этом сообщил ТГ-канал Минспорта Красноярского края.