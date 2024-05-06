Марш под дождем и серым небом: Хабаровскому краю предрекли циклон на 9 мая

Погода на 9 мая 2024 в Хабаровске будет пасмурной, как и предыдущие несколько лет. Причиной станет циклон, который принесет дождь и неприятный ветер. Подробнее о предварительном прогнозе на День Победы — в материале «КП» — Хабаровск".
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ХАБАРОВСКЕ 2024
Начало недели в регионе будет без существенных осадков. Ветер повернет направление на более приятное и стихнет до 5−10 метров в секунду. Ночи еще будут достаточно холодными — около 0+5 градусов. Зато днем столбики термометров вырастут: 7 мая до +15+20, 8 числа — до +20+25 градусов.
Погода на 9 мая 2024 в Хабаровском крае резко изменится. Местами пройдет кратковременный дождь. 10 мая ожидается перерыв в дождях, 11−12 числа вновь обрушатся осадки, причем более интенсивные. Не обойдется без усиления ветра: в отдельные дни до 15−20 метров в секунду.
Температуры воздуха
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА 9 МАЯ 2024
Погода в Хабаровске
8 мая погода будет комфортной. Дождей не предвидится, ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Ночью +3 градуса, день теплый — столбики термометров будут в районе +19+21 градуса.
— Погода на День Победы 2024 в Хабаровске, предварительно, ожидается дождливой. Осадки могут начаться ближе к полудню, информация будет уточняться. Также усилится ветер порывами 15−20 метров в секунду, — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Погода 9 мая 2024 в Хабаровске «подарит» теплую ночь — около +10 градусов. Зато днем температуры воздуха резко упадут вниз: столбики термометров покажут всего +16+18 градусов.
Холодны погода в Хабаровске на 9 мая сменится потеплением 10 числа. Осадков не ожидается, ветер стихнет. Ночью не теплее +5 градусов, днем около +18 градусов. Снова погода испортится
Прогноз погоды на День Победы в Хабаровске 2024 еще будет уточняться.