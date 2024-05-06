Марш под дождем и серым небом: Хабаровскому краю предрекли циклон на 9 мая

Начало недели в регионе будет без существенных осадков. Ветер повернет направление на более приятное и стихнет до 5−10 метров в секунду. Ночи еще будут достаточно холодными — около 0+5 градусов. Зато днем столбики термометров вырастут: 7 мая до +15+20, 8 числа — до +20+25 градусов.