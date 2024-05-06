Приметы на Егорьев день: что нельзя делать 6 мая 2024 года

В понедельник, 6 мая, вспоминают святого Георгия Победоносца. Народный праздник именуется Юрьев день (Юрьево гадание).
Что можно делать 6 мая:
- с этой даты начиналась активная работа на полях;
- особое внимание уделяли скоту: считалось, что его нужно хорошо вымыть, накормить лакомствами;
- женщины пеки специальные лепешки с творогом и угощали ими любого проходящего мимо дома;
Что нельзя делать 6 мая:
- обижать домашних животных;
- держать в руках шерсть и шерстяные нитки;
- стричь волосы;
Народные приметы:
- дождь идет — для скота год будет легким;
- комары стаями летают — к потеплению;
- морозная погода — к хорошему урожаю овса, гречихи.