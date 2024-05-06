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Приметы на Егорьев день: что нельзя делать 6 мая 2024 года

В понедельник, 6 мая, вспоминают святого Георгия Победоносца.

Источник: МК.RU Челябинск

В понедельник, 6 мая, вспоминают святого Георгия Победоносца. Народный праздник именуется Юрьев день (Юрьево гадание).

Что можно делать 6 мая:

  • с этой даты начиналась активная работа на полях;
  • особое внимание уделяли скоту: считалось, что его нужно хорошо вымыть, накормить лакомствами;
  • женщины пеки специальные лепешки с творогом и угощали ими любого проходящего мимо дома;

Что нельзя делать 6 мая:

  • обижать домашних животных;
  • держать в руках шерсть и шерстяные нитки;
  • стричь волосы;

Народные приметы:

  • дождь идет — для скота год будет легким;
  • комары стаями летают — к потеплению;
  • морозная погода — к хорошему урожаю овса, гречихи.