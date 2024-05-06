В Красноярске 6 мая проводят взрывные работы на Торгашинском месторождении

В Красноярске на Торгашинском месторождении 6 мая проводят взрывные работы. Об этом сообщили в мэрии.
Взрывные работы проведут с 14 до 17 часов.
Радиус опасной зоны составляет 550 метров.
Звуковые сигналы следующие:
первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — подается при вводе опасной зоны;
второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — по этому сигналу проводится взрыв;
третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной — означает окончание взрывных работ.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае с 6 мая ввели особый противопожарный режим.