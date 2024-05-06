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Ввоз картофеля из Китая запретили в Приморье из-за опасной болезни

Партия опасного китайского картофеля будет уничтожена.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье запретили ввоз карантинной партии картофеля из Китайской Народной Республики. В продукции обнаружили опасную болезнь, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Общий вес картофеля составил 24,5 тонны. Продукт не допустили к ввозу на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Партию взяли для исследований и нашли бурую гниль картофеля. В Евразийском экономическом союзе это маркер опасной продукции. Владелец должен принять меры по уничтожению продукции. За 2024 год эту болезнь картофеля Россельхознадзор в Приморье выявил впервые.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как не стать жертвой летнего отравления. Эпидемиолог пояснила, как выбирать овощи в сезон, когда риск заражения продукта повышается из-за жары.

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