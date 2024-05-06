Ввоз картофеля из Китая запретили в Приморье из-за опасной болезни

Общий вес картофеля составил 24,5 тонны. Продукт не допустили к ввозу на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». Партию взяли для исследований и нашли бурую гниль картофеля. В Евразийском экономическом союзе это маркер опасной продукции. Владелец должен принять меры по уничтожению продукции. За 2024 год эту болезнь картофеля Россельхознадзор в Приморье выявил впервые.