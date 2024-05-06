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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на понедельник в связи с сильными осадками и ветром, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

По информации синоптиков, 6 мая погодные условия в стране будут формировать атмосферные фронты, а также неустойчивая воздушная масса, поступающая с территории Западной Европы.

«Ожидается переменная облачность, на большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики прогремят грозы, при грозах местами ожидаются сильные ливни», — сказали в Белгидромете.

Там также отметили, что ветер ожидается переменных направлений и умеренный, при грозах — порывистый, днем возможны шквалы до 15−20 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит от +16 до +22°С, на юго-востоке — до +25°С, на севере — от +9 до +15°С.

Во вторник, 7 мая, сохранится влияние фронтальных разделов, которые уходят на европейскую территорию России, за ними придут более холодные воздушные массы.

По данным Белгидромета, прогнозируется облачная с прояснениями погода, повсеместно пройдут дожди. Ночью температура будет находиться в пределах от +13°С (на юге Беларуси), до +2..4°С (на севере), днем — от +8°С (на северо-востоке) до +17°С на (юге).