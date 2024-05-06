Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник

По данным Белгидромета, прогнозируется облачная с прояснениями погода, повсеместно пройдут дожди. Ночью температура будет находиться в пределах от +13°С (на юге Беларуси), до +2..4°С (на севере), днем — от +8°С (на северо-востоке) до +17°С на (юге).