В 43 территориях Красноярского края запретили разводить костры и ходить в лес

Это значит, что жителям запрещено посещение лесов и разведение костров, а также сжигание травы и мусора на всех видах земельных участков.

При этом разрешается приготовление пищи на открытом огне с соблюдением ряда требований: в безветренную погоду на расстоянии не менее 5 метров до зданий и сооружений; зона очистки вокруг мангала должна составлять минимум 2 метра.

Согласно постановлению правительства региона, особый противопожарный режим начал действовать на территории 43 муниципалитетов: в городах Минусинск, Назарово, Шарыпово, Ачинск, Железногорск, Зеленогорск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Канск, Красноярск, Сосновоборск, поселках Кедровый, Солнечный, а также в Ачинском, Березовском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинском, Большеулуйском, Емельяновском, Иланском, Ирбейском, Канском, Козульском, Майском, Назаровском, Новоселовском, Партизанском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Уярском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Ужурском, Шушенском районах, Шарыповском, Тюхтетском районах.

Штрафы за нарушение требований особого противопожарного режима достаточно высоки: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для юридических — от 400 тысяч до 800 тысяч. Предупреждения не применяются.