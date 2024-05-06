В 43 территориях Красноярского края запретили разводить костры и ходить в лес

Это значит, что жителям запрещено посещение лесов и разведение костров, а также сжигание травы и мусора на всех видах земельных участков.
При этом разрешается приготовление пищи на открытом огне с соблюдением ряда требований: в безветренную погоду на расстоянии не менее 5 метров до зданий и сооружений; зона очистки вокруг мангала должна составлять минимум 2 метра.
Согласно постановлению правительства региона, особый противопожарный режим начал действовать на территории 43 муниципалитетов: в городах Минусинск, Назарово, Шарыпово, Ачинск, Железногорск, Зеленогорск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Канск, Красноярск, Сосновоборск, поселках Кедровый, Солнечный, а также в Ачинском, Березовском, Балахтинском, Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинском, Большеулуйском, Емельяновском, Иланском, Ирбейском, Канском, Козульском, Майском, Назаровском, Новоселовском, Партизанском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Уярском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Ужурском, Шушенском районах, Шарыповском, Тюхтетском районах.
«Просим граждан ответственно отнестись к соблюдению требований пожарной безопасности и не допустить повторения трагедии прошлого года. Своевременная уборка травы на своем участке позволит сберечь не только свой дом, но и жилье ваших соседей», — говорят в МЧС.
Отметим, с начала года на территории края зарегистрировано 216 палов сухой растительности на общей площади свыше 1300 га.
В случае обнаружения возгорания в лесу жителей просят немедленно звонить по телефону 112 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.