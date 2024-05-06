Свыше 4 тысяч волонтеров помогут организовать День Победы в Приангарье

«День Победы — праздник, объединяющий россиян. Почти в каждой семье есть те, кто воевали, трудились не покладая рук, обеспечивая фронт продовольствием, вооружением, боеприпасами. Нельзя забывать подвиг нашего народа. Это очень важно, что молодежь сегодня неравнодушна к сохранению истории и ребята активно участвуют не только в организации праздника, но и в патриотической работе в целом», — отметил зампредседателя Правительства региона Георгий Кузьмин.