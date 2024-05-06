Свыше 4 тысяч волонтеров помогут организовать День Победы в Приангарье

В Иркутской области свыше 4 тысяч волонтеров прошли обучение под руководством ИРО Всероссийского движения «Волонтеры Победы» и министерства по молодёжной политике региона. Добровольцы сопроводят ключевые мероприятия Дня Победы в области. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Волонтеры заслушали инструктаж по технике безопасности и основам организации массовых мероприятий. Для этого использовались методические материалы, разработанные при содействии Национального центра исторической памяти при президенте России. В обучении волонтёров приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Константин Познянский, участник СВО Федор Садовников, начальник отдела содействия развитию наставничества программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи Дмитрий Шульгин.
«День Победы — праздник, объединяющий россиян. Почти в каждой семье есть те, кто воевали, трудились не покладая рук, обеспечивая фронт продовольствием, вооружением, боеприпасами. Нельзя забывать подвиг нашего народа. Это очень важно, что молодежь сегодня неравнодушна к сохранению истории и ребята активно участвуют не только в организации праздника, но и в патриотической работе в целом», — отметил зампредседателя Правительства региона Георгий Кузьмин.
По словам регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Приангарье Ивана Комелькова, движение «Волонтёры Победы» каждый год активно участвует в организации и проведении праздничных мероприятий в Иркутской области.
«Для этого мы ежегодно готовим команду, обучаем основам волонтерства, организации масштабных событий, конечно, напоминаем об истории Великой Отечественной войны, истории вклада Приангарья в Великую Победу. Радует, что наши ряды заметно пополняются в преддверии праздника. Это говорит о том, что наше поколение гордится историей, уважает ветеранов и считает День Победы особенным днём, а помощь в свершении добрых дел — своим долгом», — рассказал Иван Комельков.
Мероприятие организовано ИРО Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» совместно с министерством по молодежной политике и правительством региона. Партнерами выступили ИРО ВОД «Волонтеры-медики», Иркутское отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», Иркутский региональный волонтерский центр, молодежь Народного фронта, Иркутское отделение Российских студенческих отрядов, вузы, ссузы, школы.
Кроме того, на обучении волонтеров выступили лауреат международных и всероссийских конкурсов вокального мастерства, участник телепроектов на каналах «Звезда», «Россия 1» Сергей Игумнов и солистка военного оркестра 29-ой гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии Екатерина Щекина.