В Братске планируют продать здание бывшей школы в жилом районе Чекановский

В документе указывается, что здание по улице Школьной, 19 площадью более 1,7 тысяч квадратных метров планируется продать до конца декабря текущего года. Стоимость объекта не указана. Вместе со зданием продают и земельный участок, на котором оно расположено. Его площадь — почти 4 тысячи квадратных метров. В решении Думы не указывается, что речь идёт именно о здании школы, однако по указанному адресу расположено построенное в середине прошлого века общеобразовательное учреждение.