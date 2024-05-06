В Братске планируют продать здание бывшей школы в жилом районе Чекановский

В документе указывается, что здание по улице Школьной, 19 площадью более 1,7 тысяч квадратных метров планируется продать до конца декабря текущего года. Стоимость объекта не указана. Вместе со зданием продают и земельный участок, на котором оно расположено. Его площадь — почти 4 тысячи квадратных метров. В решении Думы не указывается, что речь идёт именно о здании школы, однако по указанному адресу расположено построенное в середине прошлого века общеобразовательное учреждение.
Здание школы в жилом районе Чекановский — уникальное в своём роде для Братска. Оно возводилось по типовому проекту, по которому в СССР строили школы в конце 40-х — начале 50-х годов. Школа просуществовала до середины 10-х годов 21 века. Жилой район Чекановский к настоящему времени расселён, поскольку входил в санитарно-защитную зону местного алюминиевого завода. Юридически школа в жилом районе Чекановский была ликвидирована в 2016 году.