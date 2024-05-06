Шахта «Есаульская» отметила 40-летний юбилей

Сегодня шахта «Есаульская» — современное угледобывающее предприятие, богатое трудовыми традициями. В 2023 году шахта «Есаульская» завершила отработку запасов южной части шахтного поля и ввела в эксплуатацию первый выемочный участок в центральной части. Горняки ведут перемонтаж в новую лаву 29−28.