Шахта «Есаульская» отметила 40-летний юбилей

История шахты «Есаульская» Распадской угольной компании (РУК) началась в 1979 году со вскрытия угольного пласта 26а. В промышленную эксплуатацию предприятие ввели 3 мая 1984 года. Шахта разрабатывает Байдаевское каменноугольное месторождение, добывает коксующийся уголь.
«Есаульская» неоднократно становилась победителем кузбасских месячников высокопроизводительного труда. В 1999 году коллектив стал инициатором областного движения шахтерских бригад-миллионеров, возобновив традицию профессиональных соревнований горняков. За 40 лет горняками добыто более 65 миллионов тонн угля, пройдено 363 километра горных выработок.
Сегодня шахта «Есаульская» — современное угледобывающее предприятие, богатое трудовыми традициями. В 2023 году шахта «Есаульская» завершила отработку запасов южной части шахтного поля и ввела в эксплуатацию первый выемочный участок в центральной части. Горняки ведут перемонтаж в новую лаву 29−28.
На юбилейном торжестве лучших работников и ветеранов шахты «Есаульская» отметили областными, городскими и корпоративными наградами.
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