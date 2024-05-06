Врачам и специалистам рабочих профессий проще всего найти работу в Кузбассе

Эксперты hh.ru выяснили, что в мае в Кузбассе наиболее низкая конкуренция за рабочие места у соискателей со специальностью врача — вакансий для них сейчас в два раза больше, чем кандидатов (0,4 резюме на одну вакансию при норме 4−7,9).