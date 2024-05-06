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Врачам и специалистам рабочих профессий проще всего найти работу в Кузбассе

По итогам апреля на одну вакансию в Кузбассе приходится в среднем 2,5 резюме при номер от 4.

Эксперты hh.ru выяснили, что в мае в Кузбассе наиболее низкая конкуренция за рабочие места у соискателей со специальностью врача — вакансий для них сейчас в два раза больше, чем кандидатов (0,4 резюме на одну вакансию при норме 4−7,9).

Традиционно в числе наиболее дефицитных специалистов рабочие профессии, а именно токари (0,6 резюме на вакансию), дворники (0,7), повара (0,8), агенты по недвижимости, фармацевты-провизоры (по 0,9), ветеринарные врачи (1,1), маляры, электромонтажники (по 1,2), сварщики, слесари (по 1,3). Также быстро найти себе работу смогут автослесари, продавцы, операторы станков с ЧПУ, разнорабочие, медсёстры, уборщицы, геодезисты и т. д.

По итогам апреля на одну вакансию в Кузбассе приходится в среднем 2,5 резюме, что ниже показателей нормы для рынка труда.