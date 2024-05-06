Мастер-классы, концерты и благотворительность: фестиваль «Московская весна» пройдет на 27 площадках

«Московская весна» — это в первую очередь масштабные благотворительные программы. В рамках акции «Москва помогает» на фестивале работает 25 пунктов по сбору подарков для участников СВО. Их сортируют, красиво упаковывают и передают адресатам. Акция проводится в столице с февраля 2022 года и направлена на оказание помощи жителям новых регионов России и приграничных территорий. В проекте приняли участие уже около 60 тысяч горожан и свыше 500 организаций. Сейчас в акции задействованы более 14,5 тысяч волонтеров. За все время было собрано и передано 3,7 миллиона единиц гуманитарной помощи (одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, канцелярские товары, книги, игрушки и многое другое).