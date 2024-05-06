Мастер-классы, концерты и благотворительность: фестиваль «Московская весна» пройдет на 27 площадках

Традиционный фестиваль «Московская весна» пройдет с 6 по 12 мая на 27 площадках практически по всей столице. Для гостей подготовили более тысячи мастер-классов, свыше 300 часов сценических программ, а также спортивные и творческие мероприятия. Кроме того, посетители фестиваля смогут создать поздравительные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны и передать подарки участникам специальной военной операции (СВО).
Благотворительные программы
«Московская весна» — это в первую очередь масштабные благотворительные программы. В рамках акции «Москва помогает» на фестивале работает 25 пунктов по сбору подарков для участников СВО. Их сортируют, красиво упаковывают и передают адресатам. Акция проводится в столице с февраля 2022 года и направлена на оказание помощи жителям новых регионов России и приграничных территорий. В проекте приняли участие уже около 60 тысяч горожан и свыше 500 организаций. Сейчас в акции задействованы более 14,5 тысяч волонтеров. За все время было собрано и передано 3,7 миллиона единиц гуманитарной помощи (одежда, средства личной гигиены, детское питание, продукты с длительным сроком хранения, канцелярские товары, книги, игрушки и многое другое).
Помимо этого, на 24 фестивальных площадках реализуется специальный проект «Дари и получай». С 6 по 12 мая все желающие могут поделиться своими вещами, а также получить то, что им необходимо: книги, одежду и другие полезные предметы. Участники приносят хорошие, но ставшие ненужными вещи, а взамен забирают себе понравившиеся. В прошлом году на фестивальных площадках собрали более 6,5 тысячи вещей для обмена.
Мастер-классы и спортивные развлечения
Все дни на Тверской площади гости будут создавать красочные поздравления-открытки для ветеранов Великой Отечественной войны и защитников нашей страны. Для юных посетителей подготовили множество мастер-классов на площадках по всему городу. На занятиях по ботанике и экологии дети научатся сажать цветы и травы и ухаживать за ними, а также узнают о системе полива и освещения. Они оформят обложки книг известных писателей и сделают иллюстрации. Кроме того, для детей предусмотрены мастер-классы по лепке, вышиванию, общение и сотни интересных встреч со сверстниками и представителями старшего поколения.
Любители спорта и активного отдыха всех возрастов могут попробовать себя в спортивном ориентировании и рискнуть встать на скейтборд, потренироваться и сделать зарядку на свежем воздухе в компании единомышленников. Фестиваль приглашает в скейт-парки на площадках «Московской весны» и в самокат-школу. 9 мая любой желающий сможет сдать нормативы ГТО в облегченной версии. Всего в рамках фестиваля запланировано около восьми тысяч часов спортивных мероприятий на свежем воздухе.
Сценические программы и битвы поваров
На площадках «Московской весны» выступят известные артисты и их юные коллеги. Прозвучат джазовые композиции, оперные арии, а также пройдет шоу барабанщиков, концерты, спектакли для детей и взрослых. Всего предусмотрено более 300 часов сценических программ.
Спецпроект «Миллион призов» подготовил подарки для участников проектов «Активный гражданин», «Город заданий» и «Электронный дом». На 25 площадках пользователи мобильных приложений могут получить по одному презенту и до 1500 городских баллов за выполнение всех заданий, связанных с фестивалем. Без подарков не останутся и те, у кого уже накоплены баллы.
На площадке, расположенной на рыбном рынке «Москва — на волне», по традиции пройдут битвы поваров и команд студентов из восьми московских вузов. Зрительское жюри решит, какое блюдо получилось лучше. А участников кулинарных мастер-классов почти во всех округах столицы научат варить древнерусскую кашу из полбы (предшественницы пшеницы), а также перловку по-бородински с тушенкой и грибами.
«Московская весна» — один из самых ярких фестивалей «Московских сезонов», который включает в себя благотворительные акции, объединяющие разные поколения, насыщенную культурно-развлекательную программу, спортивные мероприятия, творчество и общение.