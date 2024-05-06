Небольшие осадки возможны в Хабаровском крае 7 мая

В центральных районах края без значительных осадков, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от −4 до +4 градусов, днем от +5 до +19 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.