Небольшие осадки возможны в Хабаровском крае 7 мая

Согласно прогнозу «Дальневосточного УГМС», 7 мая в Хабаровском крае погодные условия будут весьма благоприятными. Опасных метеоявлений в регионе не ожидается. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Хабаровске синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью термометр покажет от +1 до +3 градусов, а днем температура поднимется до +13.. +15 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от семи до 12 метров в секунду, порывы достигнут 15−20 метров в секунду.
Жители южных районов также не увидят осадков. Ночью температура будет колебаться от нуля до +5 градусов, днем ожидается от +13 до +18 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.
В центральных районах края без значительных осадков, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от −4 до +4 градусов, днем от +5 до +19 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.
На севере региона без осадков. Прогноз на ночь от −5 до +2 градусов, днем температура может подняться до +23 градусов, но не опустится ниже +16 градусов. Сила восточного и юго-восточного ветра составит от двух до 12 метров в секунду.