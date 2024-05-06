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Небольшие осадки возможны в Хабаровском крае 7 мая

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 760 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Согласно прогнозу «Дальневосточного УГМС», 7 мая в Хабаровском крае погодные условия будут весьма благоприятными. Опасных метеоявлений в регионе не ожидается. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В Хабаровске синоптики прогнозируют сухую погоду, ночью термометр покажет от +1 до +3 градусов, а днем температура поднимется до +13.. +15 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от семи до 12 метров в секунду, порывы достигнут 15−20 метров в секунду.

Жители южных районов также не увидят осадков. Ночью температура будет колебаться от нуля до +5 градусов, днем ожидается от +13 до +18 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью от пяти до 10 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

В центральных районах края без значительных осадков, хотя в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от −4 до +4 градусов, днем от +5 до +19 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

На севере региона без осадков. Прогноз на ночь от −5 до +2 градусов, днем температура может подняться до +23 градусов, но не опустится ниже +16 градусов. Сила восточного и юго-восточного ветра составит от двух до 12 метров в секунду.