Аэропорт Астаны сделал заявление

«В связи с изменением расписания рейсов пассажиропоток на этот период увеличится в два раза. Также для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров столичного аэропорта увеличены зоны предполетного досмотра. При этом не исключаем, что в предполетном досмотре может быть избыточный пассажиропоток и возможно увеличение количества транспорта на привокзальной парковке. В связи с этим администрация аэропорта просит пассажиров прибыть в аэропорт раньше, чем за 3−4 часа, для успешного выполнения рейсов», — обратились в аэропорту.