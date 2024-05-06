Рособрнадзор встал на сторону студентов ДВФУ в дискуссии о новых правилах отчисления

Новый перечень оснований для отчисления студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), принятый в начале апреля бюро ученого совета вуза, вызвал вопросы у Рособрнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по обращению студентов изучила обновленное положение и пришла к выводу, что оно ухудшает положение обучающихся в сравнении законодательством об образовании. Теперь его надлежит отменить, но студенты не исключают, что вуз попробует обжаловать предостережение надзорного ведомства, сообщает ИА PrimaMedia.
Документ с официальной позицией ведомства появился в соцсетях председателя объединенного студсовета ДВФУ Германа Востокова. По обращению студентов от 9 апреля Рособрнадзор провел проверку размещенных на сайте университета изменений в положение об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся.
«В результате анализа положения и изменений в положение установлено, что указанные локальные акты ухудшают положение обучающихся образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об образовании», — говорится в документе за подписью заместителя начальника управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность Рособрнадзора Ирины Лобановой.
«На основании изложенного и в соответствии со статьей 49 ФЗ № 248 Рособрнадзор рассматривает вопрос об объявлении федерального государственному автономному образовательному учреждению высшего образования “Дальневосточный федеральный университет” предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточняется в документе.
Из ответа следует, что новые нормы положения об отчислении студентов в ДВФУ, в силу того, что являются ухудшающими положение обучающихся, подлежат отмене и не должны применяться.
«Конечно, это не означает автоматической отмены указанных изменений, и ДВФУ имеет право подать возражения в отношении предостережения Рособрнадзора», — отмечает председатель студсовета Герман Востоков. Однако, по его мнению, в данном случае важна официальная позиция надзорного ведомства.
В ДВФУ в настоящий момент не делали заявлений по этому поводу.
Обращавшиеся также пытались добиться возбуждения в отношении вуза административного производства. Но в этой части Роснобрнадзор студентам отказал, поскольку для этого требуется предварительное проведение проверки. В то же время перечень для проведения внеплановых проверок Рособрнадзором в сфере образования строго регламентирован.
Напомним, администрация ДВФУ в начале апреля объявила о введении более строгих мер в отношении студентов, нарушающих закон. Согласно новым правилам, перечень оснований для отчисления пополнился «привлечением к административной/уголовной ответственности на основании официальных материалов, поступивших в ДВФУ со стороны органов исполнительной власти и/или органов правосудия».
Изменения были внесены после того, как трое студентов ДВФУ, работавших на местный штаб экс-кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина, получили административные наказания. Несмотря на правило Post hoc, ergo propter hoc («после» не значит «вследствие»), в новых медиа поправки сочли напутствием для студентов, пробующих себя в оппозиции, держать свои активности подальше политики.
«Информационные сообщения в некоторых СМИ и новых медиа, связывающие принятие изменений в Положение с конкретными именами и фамилиями студентов ДВФУ, являются домыслами и попытками спекуляции на теме», — было объявлено в телеграмм-канале (18+) вуза.
Изменения в положение, согласно информации пресс-службы университета, приняты большинством голосов и с 9 апреля вступили в силу.