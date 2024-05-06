Рособрнадзор встал на сторону студентов ДВФУ в дискуссии о новых правилах отчисления

Новый перечень оснований для отчисления студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), принятый в начале апреля бюро ученого совета вуза, вызвал вопросы у Рособрнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по обращению студентов изучила обновленное положение и пришла к выводу, что оно ухудшает положение обучающихся в сравнении законодательством об образовании. Теперь его надлежит отменить, но студенты не исключают, что вуз попробует обжаловать предостережение надзорного ведомства, сообщает ИА PrimaMedia.