Дым от пожаров в Хабаровске будет ощущаться ещё два дня

В минувшее воскресенье, 5 мая, в Хабаровске особенно остро чувствовался смог от пожаров, которые полыхают в соседних районах. Дымом буквально заволокло город, люди не могли видеть сквозь пепел окна соседних домов. Но главное, воздух был такой, что першило в носу и в горле, пик загрязнения пришелся на вторую половину дня.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня сильное задымление в Хабаровске сохранится, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Природные пожары продолжаются. 6 мая и завтра еще сохранится северо-восточный ветер, которые приносит дым от горящей травы и деревьев из Хабаровского и Нанайского районов, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Только 8 мая ветер поменяет свое направление на западное, но вряд ли это изменит ситуацию — западный ветер принесет нам дым от других пожаров.
Но завтра, 7 мая, по прогнозам синоптиков, ожидается ветер с порывами 15−20 метров в секунду, так что, возможно, дым будет быстрее рассеиваться, смещаться, а не накапливаться в черте города, как это случилось в воскресенье.
Насколько были превышены ПДК по вредным веществам в воздухе накануне нам узнать не удалось. В службе, которая делает замеры воздуха в хабаровском Гидрометцентре, нам объяснили: в воскресенье они этого не делали, у наблюдателей — выходной. Те же пробы, которые отбирались еще раньше, пока находятся на исследовании.
Медики советуют в случае сильного задымления, закрыть все окна, развесить в квартире мокрые простыни, а тем, кто страдает от аллергии, пользоваться респиратором, который можно сделать из нескольких слоев марли.