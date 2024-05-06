Дым от пожаров в Хабаровске будет ощущаться ещё два дня

Насколько были превышены ПДК по вредным веществам в воздухе накануне нам узнать не удалось. В службе, которая делает замеры воздуха в хабаровском Гидрометцентре, нам объяснили: в воскресенье они этого не делали, у наблюдателей — выходной. Те же пробы, которые отбирались еще раньше, пока находятся на исследовании.