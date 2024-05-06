Жители Башкирии просят Радия Хабирова включить отопление в домах

«Почему каждый год одна и та же проблема? Люди мерзнут в своих квартирах. Отопление отключили в середине апреля. Где это видано? Каждый год в мае бывают холода, в этом году в городе Октябрьский отключили 18 апреля. Сейчас в квартире холоднее, чем на улице. Дети мерзнут и болеют», — написала Диана Саетгареева.