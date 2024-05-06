Жители Башкирии просят Радия Хабирова включить отопление в домах

Жители Башкирии массово просят главу региона Радия Хабирова включить отопление в домах. Они пишут в его соцсетях, что на улице теплее, чем в квартирах.
«Почему каждый год одна и та же проблема? Люди мерзнут в своих квартирах. Отопление отключили в середине апреля. Где это видано? Каждый год в мае бывают холода, в этом году в городе Октябрьский отключили 18 апреля. Сейчас в квартире холоднее, чем на улице. Дети мерзнут и болеют», — написала Диана Саетгареева.
Жительница Дюртюлинского района Айгуль Закирова возмущена, почему нельзя обратно включить отопление. Здесь отопительный сезон завершили 22 апреля.
«Мы лично платим деньги и не против заплатить в мае. Дома ужасно холодно. Грудные дети, пожилые люди страдают. Весь май будет холодным. У меня маленькие дети, один грудной. Если ребенок заболеет, кто будет платить за лечение? В садиках тоже нет отопления», — написала она.
Глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов ответил женщине, что «после отключения отопления так скоро его включить нельзя, в связи с тем, что уже начались ремонтные работы в системах централизованного отопления». Ее заверили, что холодная погода задержится недолго, и попросили набраться терпения.