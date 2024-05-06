Что будет, если съесть продукты с плесенью

Плесень на продуктах — тревожный звоночек. Это значит, что продукт испорчен и непригоден к использованию. Он не только неприятен на вид и невкусно пахнет, но и может сильно повредить здоровью. Среди людей много споров, достаточно ли срезать или снять заплесневелую часть продукта или нужно выкидывать весь продукт, даже если видимой плесени немного. Подробнее в вопросе разбиралась корреспондент Tengri Life.