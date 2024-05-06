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Что будет, если съесть продукты с плесенью

Плесень на продуктах — тревожный звоночек. Это значит, что продукт испорчен и непригоден к использованию. Он не только неприятен на вид и невкусно пахнет, но и может сильно повредить здоровью. Среди людей много споров, достаточно ли срезать или снять заплесневелую часть продукта или нужно выкидывать весь продукт, даже если видимой плесени немного. Подробнее в вопросе разбиралась корреспондент Tengri Life.

Источник: Freepik

Что такое плесень

Пищевая плесень — это микроскопический грибок, встречающийся практически в любом помещении и на открытом воздухе. Но для развития и распространения плесневых грибков требуются особые условия. Продукты, хранящиеся в теплых и влажных условиях, наиболее подвержены распространению грибка, однако существуют виды, которые прекрасно чувствуют себя и в холодных условиях. К тому же плесень легко размножается в соленой и сладкой среде.

Чем опасна плесень

Зеленые островки, которые вы видите на поверхности банки с вареньем, — это лишь малая часть плесени. Видимая часть означает, что споры грибка уже распространились по всей банке и выделили микротоксины. Употребить в пищу заплесневевший продукт, даже отрезав часть с грибковой колонией или сняв верхнюю часть варенья, можно столкнуться с последствиями. «Домашние» виды грибков смертельно опасных микотоксикозов не производят, но можно столкнуться с неприятной аллергической реакцией и серьезным пищевым отравлением.

Съев один раз заплесневелый продукт, вы можете ничего не почувствовать, но он будет накапливаться в организме. Регулярное его употребление увеличивает риск возникновения тяжелых заболеваний.

Намного опаснее — вдыхать споры плесени. Поэтому, заметив на пище плесень, не нюхайте ее. Это может вызвать аллергию.

Какие заплесневевшие продукты можно «спасти»

Чаще всего можно встретить плесень на хлебобулочных изделиях, в виду их влажности и рыхлой структуры.

От заплесневелого хлеба необходимо сразу же избавиться. То же самое относится к плесени на:

  • мясе;
  • сосисках;
  • йогурте;
  • сметане и молочных продуктах;
  • мягких сырах;
  • мягких фруктах;
  • мягких овощах;
  • орехах;
  • джеме и варенье.

Но иногда практика срезания плесени на продуктах может сохранить целый продукт еще на пару дней. Сохранить можно то, что имеет твердую структуру, в которую неспособны быстро проникнуть грибковые нити. В группу таких продуктов входят:

  • все твердые овощи (не обмякшие), такие как картофель, морковь и капуста;
  • твердые виды сыров;
  • твердые виды салями, сыроварных колбас и ветчины.

Перед употреблением обязательно удалите налет: необходимо удалить вокруг участка с плесенью не менее чем по 2,5 сантиметра.

Часто реакция на плесень отсрочена. Если вы случайно съели продукт с плесенью, следите за своим состоянием. При сильном недомогании, появлении одышки и тошноты, срочно обращайтесь к врачу.

здоровье