Что будет, если съесть продукты с плесенью

Что такое плесень
Пищевая плесень — это микроскопический грибок, встречающийся практически в любом помещении и на открытом воздухе. Но для развития и распространения плесневых грибков требуются особые условия. Продукты, хранящиеся в теплых и влажных условиях, наиболее подвержены распространению грибка, однако существуют виды, которые прекрасно чувствуют себя и в холодных условиях. К тому же плесень легко размножается в соленой и сладкой среде.
Чем опасна плесень
Зеленые островки, которые вы видите на поверхности банки с вареньем, — это лишь малая часть плесени. Видимая часть означает, что споры грибка уже распространились по всей банке и выделили микротоксины. Употребить в пищу заплесневевший продукт, даже отрезав часть с грибковой колонией или сняв верхнюю часть варенья, можно столкнуться с последствиями. «Домашние» виды грибков смертельно опасных микотоксикозов не производят, но можно столкнуться с неприятной аллергической реакцией и серьезным пищевым отравлением.
Съев один раз заплесневелый продукт, вы можете ничего не почувствовать, но он будет накапливаться в организме. Регулярное его употребление увеличивает риск возникновения тяжелых заболеваний.
Намного опаснее — вдыхать споры плесени. Поэтому, заметив на пище плесень, не нюхайте ее. Это может вызвать аллергию.
Какие заплесневевшие продукты можно «спасти»
Чаще всего можно встретить плесень на хлебобулочных изделиях, в виду их влажности и рыхлой структуры.
От заплесневелого хлеба необходимо сразу же избавиться. То же самое относится к плесени на:
- мясе;
- сосисках;
- йогурте;
- сметане и молочных продуктах;
- мягких сырах;
- мягких фруктах;
- мягких овощах;
- орехах;
- джеме и варенье.
Но иногда практика срезания плесени на продуктах может сохранить целый продукт еще на пару дней. Сохранить можно то, что имеет твердую структуру, в которую неспособны быстро проникнуть грибковые нити. В группу таких продуктов входят:
- все твердые овощи (не обмякшие), такие как картофель, морковь и капуста;
- твердые виды сыров;
- твердые виды салями, сыроварных колбас и ветчины.
Перед употреблением обязательно удалите налет: необходимо удалить вокруг участка с плесенью не менее чем по 2,5 сантиметра.
Часто реакция на плесень отсрочена. Если вы случайно съели продукт с плесенью, следите за своим состоянием. При сильном недомогании, появлении одышки и тошноты, срочно обращайтесь к врачу.