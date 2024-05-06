Инспекторы ГИБДД массово проверят кемеровчан 7 мая

Детей до 7 лет должны перевозить только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет на переднем сиденье также должны быть пристёгнуты с помощью удерживающих систем. На заднем сиденье допускается использование ремней безопасности. Наказанием может стать штраф 3 тысяч рублей.