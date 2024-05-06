Инспекторы ГИБДД массово проверят кемеровчан 7 мая

Завтра, 7 мая, в Кемерове инспекторы ГИБДД массово проверят кемеровчан. ДПС будут патрулировать места совершения ДТП и проверят водителей на предмет перевозки детей.
Детей до 7 лет должны перевозить только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет на переднем сиденье также должны быть пристёгнуты с помощью удерживающих систем. На заднем сиденье допускается использование ремней безопасности. Наказанием может стать штраф 3 тысяч рублей.
Также дополнительные экипажи выявят и привлекут к ответственности пьяных водителей. Тех, кто окажется за рулём в состоянии опьянения или откажется от прохождения медосвидетельствования, могут наказать штрафом 30 тыс. рублей или вовсе лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены прав, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ.