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В Екатеринбурге на пасхальный крестный ход пришли 3,2 тыс. верующих

В прошедшее воскресенье в Екатеринбурге на крестный ход в честь Пасхи пришли 3,2 тыс. человек, рассказала Екатеринбургская епархия. Верующие прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.

Источник: Коммерсантъ

Молитвенное шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, хоругви по улицам несли казаки Оренбургского войскового казачьего общества, также с ходом шли 18 барабанщиков Братства православных следопытов. Кроме того, Фонд святой Екатерины раздал верующим красные и голубые воздушные шарики. «Этим пасхальным крестным ходом мы прославили Господа, попросили Его, чтобы Он благословил наш город, город святой Екатерины. Я хочу пожелать всем вам, чтобы Воскресший Христос утешил каждого: на работе, дома, в семье», — напутствовал митрополит.

Напомним, перед Пасхой уральские паломники добыли благодатный огонь из Иерусалима, часть которого доставили в Екатеринбург. В ночь с 4 на 5 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе прошло пасхальное богослужение во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.