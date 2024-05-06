В Екатеринбурге на пасхальный крестный ход пришли 3,2 тыс. верующих

Молитвенное шествие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, хоругви по улицам несли казаки Оренбургского войскового казачьего общества, также с ходом шли 18 барабанщиков Братства православных следопытов. Кроме того, Фонд святой Екатерины раздал верующим красные и голубые воздушные шарики. «Этим пасхальным крестным ходом мы прославили Господа, попросили Его, чтобы Он благословил наш город, город святой Екатерины. Я хочу пожелать всем вам, чтобы Воскресший Христос утешил каждого: на работе, дома, в семье», — напутствовал митрополит.