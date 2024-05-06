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За один вечер в Иркутске нашли 17 иностранцев-нарушителей

Очередной рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели в Иркутске.

Источник: ГУ МВД

Проверено 70 иностранцев, 14 из них нарушали режим пребывания на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Всего было составлено 17 протоколов. В ходе проверки была обнаружена женщина, живущая без документов, подтверждающих право на пребывание на территории РФ. Её выдворят за пределы страны. Один гражданин нарушил срок обращения за выдачей патента, один иностранец не исполнил обязанностей по миграционному учёту. Также иностранным гражданам выписали протоколы за неуплату штрафов, вождение незарегистрированного транспорта и непристёгнутые ремни безопасности.