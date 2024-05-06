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На свердловскую погоду повлияет циклон «Ева»

6 мая на погоду в Свердловской области будет влиять циклон, который получил в европейской классификации имя «Eva».

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Как сообщил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», центр циклона пройдет через Пермский край, потом сместится на север Свердловской области.

Теплый сектор циклона будет находиться над Южным Уралом, а через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до пяти — семи миллиметров) пройдут в основном на западе и севере региона.

Снегопад начнется в юго-западных и западных районах рано утром в понедельник. К середине дня снегопад переместится на север региона, в центральных и южных районах пройдут дожди, и вероятность будет сохраняться до конца дня. Осадки будут сочетаться с усилением ветра (до 14−16 метров в секунду) по западу и юго-западу области.

В тылу циклона в регион снова поступит холодный воздух, который повлияет на погоду 7 мая. Адвекцию холода будут сопровождать кратковременные ливни, в основном дождя, на западе области — мокрый снег.

Серьезное потепление в южной половине региона ожидают 8 мая, под влиянием воздуха из Средней Азии. На юге температура воздуха может достигнуть +20..+22, на севере дневные температуры сохранятся на уровне 0..+5 градусов.

Температура 6 мая: ночью −3..-8; днем +7..+12, на западе и на севере до +1..+6.

7 мая: ночью +4; днем +8. 8 мая: ночью +6, днем +20. 9 мая: ночью +9, днем +10.