На свердловскую погоду повлияет циклон «Ева»

Как сообщил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», центр циклона пройдет через Пермский край, потом сместится на север Свердловской области.
Теплый сектор циклона будет находиться над Южным Уралом, а через Свердловскую область пройдет точка окклюзии циклона. Связанные с ней осадки (до пяти — семи миллиметров) пройдут в основном на западе и севере региона.
Снегопад начнется в юго-западных и западных районах рано утром в понедельник. К середине дня снегопад переместится на север региона, в центральных и южных районах пройдут дожди, и вероятность будет сохраняться до конца дня. Осадки будут сочетаться с усилением ветра (до 14−16 метров в секунду) по западу и юго-западу области.
В тылу циклона в регион снова поступит холодный воздух, который повлияет на погоду 7 мая. Адвекцию холода будут сопровождать кратковременные ливни, в основном дождя, на западе области — мокрый снег.
Серьезное потепление в южной половине региона ожидают 8 мая, под влиянием воздуха из Средней Азии. На юге температура воздуха может достигнуть +20..+22, на севере дневные температуры сохранятся на уровне 0..+5 градусов.
Температура 6 мая: ночью −3..-8; днем +7..+12, на западе и на севере до +1..+6.
7 мая: ночью +4; днем +8. 8 мая: ночью +6, днем +20. 9 мая: ночью +9, днем +10.