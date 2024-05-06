На свердловскую погоду повлияет циклон «Ева»

Снегопад начнется в юго-западных и западных районах рано утром в понедельник. К середине дня снегопад переместится на север региона, в центральных и южных районах пройдут дожди, и вероятность будет сохраняться до конца дня. Осадки будут сочетаться с усилением ветра (до 14−16 метров в секунду) по западу и юго-западу области.