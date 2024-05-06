Зеленый на перекрестке Машиностроительной и Фрезерной в Омске будет гореть дольше

Департамент транспорта скорректировал работы светофора на перекрестке улиц Машиностроительной и Фрезерной. Теперь часть дня «зеленый» для водителей будет гореть дольше.
С 6:00 до 15:00 часов разрешающий сигнал светофора на перекрестке при следовании от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной будет гореть дольше. Эта мера должна увеличить пропускную способность улицы Машиностроительной.
— Проверка результатов принятых корректировок, проведенная специалистами департамента транспорта путем замеров интенсивности с выездом на место, показала снижение заторовых ситуаций на данном участке, — отметил Сергей Шелест.
Ранее мы писали, что в Омске в Родительский день перекроют улицу в центре и подъезд к одному из кладбищ из-за автобусов.