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Зеленый на перекрестке Машиностроительной и Фрезерной в Омске будет гореть дольше

Увеличении времени работы фазы светофора должно улучшить пропускную способность Машиностроительной.

Источник: Комсомольская правда

Департамент транспорта скорректировал работы светофора на перекрестке улиц Машиностроительной и Фрезерной. Теперь часть дня «зеленый» для водителей будет гореть дольше.

С 6:00 до 15:00 часов разрешающий сигнал светофора на перекрестке при следовании от Черлакского тракта в сторону улицы Новокирпичной будет гореть дольше. Эта мера должна увеличить пропускную способность улицы Машиностроительной.

— Проверка результатов принятых корректировок, проведенная специалистами департамента транспорта путем замеров интенсивности с выездом на место, показала снижение заторовых ситуаций на данном участке, — отметил Сергей Шелест.

Ранее мы писали, что в Омске в Родительский день перекроют улицу в центре и подъезд к одному из кладбищ из-за автобусов.