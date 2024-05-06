В поливной сезон садоводы СНТ «Зеленая падь» могут остаться без воды

Май 2023 года омские садоводы из СНТ «Зеленая падь» пережили полыхавшие рядом пожары с пустыми бочками. Воду более чем к 700 участкам отключило тогда за долги ЗАО «Иртышское». Члены СНТ вынуждены были таскать ее из арыка, что в 300 метрах от дачного поселка. В июне, в чудовищную жару, случилась трагедия — скончался один из садоводов. Утром под палящим солнцем ему пришлось пойти к арыку за водой. 80-летний дедушка хотел спасти свой обезвоженный огород.
— Упал с флягой и умер, — рассказывали тогда соседи по участку.
Лишь после обращения в прокуратуру и выбора новым председателем правления СНТ Евгении Вебер, которая в 2023 подписала с «Иртышским» дополнительное соглашение на поставку воды до октября прошлого года, проблема решилась. Но на это потребовалось время, и в итоге в прошлом году воду для полива садоводам дали только в июле.
— Конечно, у богатых вода была — из-под крана. А обычные пенсионеры мучились, — говорит член СНТ Людмила Борисова, — Так что урожай пропал у большинства садоводов.
В нынешнем мае с началом поливного сезона в «Зеленой пади» … опять нет воды.
Соглашение с ЗАО «Иртышское» на 2024 год не подписано, поскольку члены старого правления СНТ добиваются отстранения нового председателя Евгении Вебер.
— С прошлым председателем СНТ Александром Ведерниковым было много проблем. Он предлагал повышать членские взносы без финансового обоснования, не отвечал внятно на вопросы садоводов по смете, в которой появлялись странные статьи расходов. К примеру, в смете за 2022 год прописали оплату отпуска и компенсаций членам правления при увольнении — 212 тысяч рублей. Несколько членов СНТ пожаловались на это в УЭБиПК УМВД России по Омской области. После этого Ведерников сложил с себя полномочия по состоянию здоровья, члены СНТ выбрали председателем Вебер, — рассказала садовод Людмила Борисова.
—На самом деле членство Евгении Вебер в товариществе ранее было установлено судьей Омского райсуда Анной Набока, — говорят садоводы.
И вдруг та же судья Набока, рассматривая иск членов прежнего правления, признает Вебер «не членом СНТ». Как считает сторона ответчиков, это стало возможным потому, что до суда не дошли протоколы собраний о приеме в членство многих садоводов, в том числе Евгении Вебер. Документы намеренно утаили.
— Между тем, в статье 61 ГПК РФ прописано, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Они не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, — объяснила Борисова. — Теперь же со вступлением в силу второго решения суда Вебер не может в полной мере осуществлять деятельность, распоряжаться деньгами СНТ, заключать соглашения.
Воспользовавшись вердиктом Фемиды, 1 мая 2024 года члены старого правления СНТ провели собрание по выборам нового председателя.
— Сами они избраны 17 марта 2019 года сроком на пять лет. То есть их полномочия истекли 17 марта 2024 года, и большинство садоводов об этом знают. При проведении собрания мы зафиксировали нарушения Федерального закона N 217 «О ведении гражданами садоводства…». Так, инициаторы собрания не раз вносили изменения в повестку, меняли кандидатуры в органы управления СНТ, чего делать нельзя. В момент регистрации прибывающих на собрание садоводов им выдавали уже готовые отпечатанные бюллетени только с одной кандидатурой председателя — Петра Юрченко. Садоводы предлагали другие кандидатуры, но их не принимали. На вопросы членов СНТ инициаторы выборов не отвечали, — говорит Евгения Вебер.
В итоге организаторы собрания сообщили, что кворума нет и через две недели председателя выберут очно-заочным голосованием.
С такими «выборами» садоводы рискуют остаться в начале поливной без воды второй год подряд.