В поливной сезон садоводы СНТ «Зеленая падь» могут остаться без воды

— Сами они избраны 17 марта 2019 года сроком на пять лет. То есть их полномочия истекли 17 марта 2024 года, и большинство садоводов об этом знают. При проведении собрания мы зафиксировали нарушения Федерального закона N 217 «О ведении гражданами садоводства…». Так, инициаторы собрания не раз вносили изменения в повестку, меняли кандидатуры в органы управления СНТ, чего делать нельзя. В момент регистрации прибывающих на собрание садоводов им выдавали уже готовые отпечатанные бюллетени только с одной кандидатурой председателя — Петра Юрченко. Садоводы предлагали другие кандидатуры, но их не принимали. На вопросы членов СНТ инициаторы выборов не отвечали, — говорит Евгения Вебер.