Ричмонд
+20°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области за неделю от укусов клещей пострадали 112 человек

За минувшую неделю в Новосибирской области было зарегистрировано 112 жалоб на укусы клещей. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Источник: РИА "Новости"

— За прошедшую неделю было зарегистрировано 112 обращений с укусом клеща, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — пояснил министр.

Помимо этого, за минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 19 064 случая ОРВИ. Это немного меньше, чем неделей ранее.

Константин Хальзов добавил, что коечный фонд в больницах региона достаточен. За прошедшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 13 840 раз.

Ранее «Прецедент» сообщал, что глава Минприроды раскритиковал девушек за спасение медвежонка под Новосибирском. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области в три раза выросло число пожаров.

Егор САФРОНОВ.

здоровье