В Новосибирской области за неделю от укусов клещей пострадали 112 человек

— За прошедшую неделю было зарегистрировано 112 обращений с укусом клеща, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, — пояснил министр.
Помимо этого, за минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 19 064 случая ОРВИ. Это немного меньше, чем неделей ранее.
Константин Хальзов добавил, что коечный фонд в больницах региона достаточен. За прошедшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 13 840 раз.
Ранее «Прецедент» сообщал, что глава Минприроды раскритиковал девушек за спасение медвежонка под Новосибирском. Редакция также писала о том, что в Новосибирской области в три раза выросло число пожаров.
Егор САФРОНОВ.