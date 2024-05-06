Четыре кузбассовца получили награды от президента России

Указом Владимира Путина № 300 от 2 мая 2024 года жители регионов Сибири, добившиеся выдающихся успехов в профессиональной деятельности, поощрены государственными наградами и отмечены почётными званиями и благодарностями. Среди них традиционно и кузбассовцы.
Так, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен директор «Центра организации дорожного движения» Владимир Вильчиков.
Почётное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено заместителю директора «Центра спортивной подготовки сборных команд Кузбасса» Дмитрию Карлину и заведующему того же центра Александру Родионову.
Благодарностью Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечена также главный экономист производственного сельскохозяйственного кооператива «Первомайский» Валентина Нагаева.