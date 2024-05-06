Четыре кузбассовца получили награды от президента России

Указом Владимира Путина № 300 от 2 мая 2024 года жители регионов Сибири, добившиеся выдающихся успехов в профессиональной деятельности, поощрены государственными наградами и отмечены почётными званиями и благодарностями. Среди них традиционно и кузбассовцы.