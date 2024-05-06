Экс-хоккеист КХЛ усомнился в силах «Авангарда» под руководством Звягина

Бывший хоккеист многих клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, что сомневается в перспективах омского «Авангарда» под руководством нового главного тренера Сергея Звягина. Контракт с ним, напомним, подписан сразу на два сезона — до 30 апреля 2026 года. В марте Звягин сменил в должности Михаила Кравца, который был отправлен в отставку по ходу четвертьфинальной серии плей‑офф КХЛ с «Локомотивом» (3−4).
«Павел Коледов перешел в омский “Авангард”. Честно говоря, я думал, что он пойдёт в более серьёзный клуб, например, СКА или ЦСКА. У меня есть сомнения по омскому “Авангарду”. Я сомневаюсь в Сергее Звягине, поэтому не могу однозначно оценить этот переход», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».
Напомним, состав омского «Авангарда» пополнился праворуким защитником Павлом Коледовым. Контракт с ним заключён на два сезона. 29-летний хоккеист с 2018 года играл за «Салават Юлаев». В прошедшем сезоне Павел Коледов провёл 61 матч и набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «+7».