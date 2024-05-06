Экс-хоккеист КХЛ усомнился в силах «Авангарда» под руководством Звягина

Бывший хоккеист многих клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, что сомневается в перспективах омского «Авангарда» под руководством нового главного тренера Сергея Звягина. Контракт с ним, напомним, подписан сразу на два сезона — до 30 апреля 2026 года. В марте Звягин сменил в должности Михаила Кравца, который был отправлен в отставку по ходу четвертьфинальной серии плей‑офф КХЛ с «Локомотивом» (3−4).