Губернатор поприветствовал участников детского турнира по футболу

«Соревнования Кубка не случайно проходят в дни, когда вся наша страна отмечает 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Миллионы российских семей бережно хранят память о своих родных и близких, тех, кто, сражаясь на фронте, работая в тылу, приближали Победу и мирное будущее для всех нас. Уверен, что участники Кубка Победы, все юные жители России и Новосибирской области знают и помнят о подвиге своих предков-победителей, также как они уважают своих сверстников, любят родителей, и нашу общую Родину — Россию», — отметил Андрей Травников.