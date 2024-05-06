Землетрясение почувствовали в Алматинской области

По данным официального сайта Казахстанского национального центра данных, в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.