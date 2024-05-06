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Землетрясение почувствовали в Алматинской области

В селе Кеген Алматинской области 6 мая 2024 года в 9 часов 12 минут 44 секунды почувствовали землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК.

Источник: Nur.kz

По информации официального сайта ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» МЧС РК, эпицентр землетрясения располагался в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.7. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): село Кеген — 2 балла.

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 6 мая в 09.32.

По данным официального сайта Казахстанского национального центра данных, в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

При этом землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.