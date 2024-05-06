МЧС предупреждает о дождях и пыльных бурях в Иркутской области 6 и 7 мая

По данным Иркутского УГМС, во второй половине дня 6 мая в западных, северо-западных и центральных районах региона ожидается усиление ветра с порывами от 20 до 25 метров в секунду. В ночь на 7 мая аналогичное усиление ветра ожидается в южных районах.