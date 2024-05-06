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МЧС предупреждает о дождях и пыльных бурях в Иркутской области 6 и 7 мая

В этот период по области местами ожидаются дожди, грозы, пыльные бури и усиление юго-западного и северо-западного ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Источник: Аргументы и факты

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Иркутской области 6 и 7 мая. В этот период по области местами ожидаются дожди, грозы, пыльные бури и усиление юго-западного и северо-западного ветра от 15 до 20 метров в секунду.

По данным Иркутского УГМС, во второй половине дня 6 мая в западных, северо-западных и центральных районах региона ожидается усиление ветра с порывами от 20 до 25 метров в секунду. В ночь на 7 мая аналогичное усиление ветра ожидается в южных районах.

МЧС напоминает, что при ухудшении погоды следует по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, туристических походов и выходов на воду. При сильном ветре на улице следует избегать незакреплённых конструкций: заборов, рекламных щитов.

МЧС