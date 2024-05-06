В центре Кемерова ограничат стоянку и движение транспорта

Как сообщает мэрия Кемерова, завтра, 7 мая, в областной столице состоится традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы. Из-за этого местами ограничат стоянку и остановку транспорта уже сегодня, 6 мая.
Так, с 20 часов 6 мая запретят остановку и стоянку транспорта по дороге-дублёру пр. Притомского от ул. 5-й Заречной до Московской площади и по дороге вдоль Аллеи спортсменов. 7 мая с 09.30 до 14 часов на этих участках запретят движение.
С 09 до 14 часов 7 мая изменится путь следования автобуса № 90А. Вместо дороги-дублера автобусы поедут по Притомскому проспекту.
Стартуют спортсмены в 10 утра на Фестивальной площади у ЛДК «Кузбасс». За время соревнования легкоатлеты пробегут 3,3 км по дублёру Притомского.
Также мы писали, что 6 мая закроют сквозное движение на ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове.