В центре Кемерова ограничат стоянку и движение транспорта

Так, с 20 часов 6 мая запретят остановку и стоянку транспорта по дороге-дублёру пр. Притомского от ул. 5-й Заречной до Московской площади и по дороге вдоль Аллеи спортсменов. 7 мая с 09.30 до 14 часов на этих участках запретят движение.