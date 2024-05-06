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В Омской области выпал снег

В воскресенье, 5 мая 2024 года, в Омской области выпал снег. Осадки наблюдались в селе Усть-Ишим одноименного района.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

Кадры снега в Усть-Ишимском районе появились в паблике «Инцидент Омск» в социальной сети «ВКонтакте». На фото можно наблюдать осадки, выпавшие поверх травы.

Напомним, что ранее сервис визуализации погоды «Вентускай.ком» прогнозировал, что на Омскую область со стороны Тюмени будет двигаться снежный циклон.

Также анонсировалось, что осадки виде снега в Омской области, вероятно, пройдут только в Усть-Ишимском районе.

Добавим, что сейчас Усть-Ишимский район готовится к наступлению паводка из Тюменской области. В муниципалитете объявлена эвакуация.