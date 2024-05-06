На северо-западе Челябинска на 2 недели частично закроют движение

В Калининском районе Челябинска на две недели частично закроют движение транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Для проведения первого этапа работ по реконструкции участка теплотрассы с 14 часов 6 мая до 22 часов 19 мая закрывается движение транспорта по улице Полковая в районе пересечения с Краснознаменной.
«Движение по Краснознаменной на участке от улицы Братьев Кашириных до Полковой будет организовано по временной схеме в связи с сужением проезжей части», — рассказали в мэрии.
Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свои маршруты.