В Челябинске сотрудница банка не позволила бабушке отдать мошенникам все свои накопления

«Она часто смотрела в телефон, нервничала. У сотрудницы банка возникли подозрения, что пенсионерка находится под влиянием злоумышленников. Когда менеджер начала задавать уточняющие вопросы, клиентка призналась, что с ней связались неизвестные и предложили разместить сбережения под большой процент в их компании», — говорится в комментарии.