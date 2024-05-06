В Челябинске сотрудница банка не позволила бабушке отдать мошенникам все свои накопления

В Челябинске сотрудница Сбербанка не позволила бабушке перевести мошенникам все свои накопления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что в один из офисов обратилась пожилая женщина, чтобы снять со вклада 570 тыс. рублей.
«Она часто смотрела в телефон, нервничала. У сотрудницы банка возникли подозрения, что пенсионерка находится под влиянием злоумышленников. Когда менеджер начала задавать уточняющие вопросы, клиентка призналась, что с ней связались неизвестные и предложили разместить сбережения под большой процент в их компании», — говорится в комментарии.
Специалист объяснила горожанке, что она едва не стала жертвой мошенников, и вызвала полицию.
«Наши сотрудники всегда стараются обращать внимание на странное поведение клиентов в банке и отговаривать их от сомнительных сделок. Например, когда человек спешит снять деньги или взять кредит и при этом нервничает, с кем-то советуется по телефону», — приводятся слова управляющего Челябинским отделением Сбербанка Александра Конева.
За 2023 год сотрудники челябинских банков спасли от мошенников 40 млн рублей, отметил начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Челябинской области Мурат Куштаев.