Вылет в Пермь из Пулково задержали на пять часов из-за проблем с двигателем

Согласно информации на сайте петербургского аэропорта Пулково, рейс авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь в 00:30 6 мая, однако борт покинул Петербург лишь в 5:50. Ожидается, что самолет приземлится в Перми в 10:00 по местному времени.