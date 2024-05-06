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Вылет в Пермь из Пулково задержали на пять часов из-за проблем с двигателем

Рейс Санкт-Петербург — Пермь состоялся на пять часов позже из-за неисправности двигателя, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на одного из пассажиров самолета.

Источник: Коммерсантъ

Согласно информации на сайте петербургского аэропорта Пулково, рейс авиакомпании «Победа» по расписанию должен был вылететь в 00:30 6 мая, однако борт покинул Петербург лишь в 5:50. Ожидается, что самолет приземлится в Перми в 10:00 по местному времени.

Очевидец указал, что посадка пассажиров была завершена, после командир воздушного судна сообщил о неисправности двигателя. Всем пришлось покинуть самолет, вылетающие в Пермь вернулись в Пулково.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неадекватный пассажир рейса Сочи — Петербург грозился взорвать самолет.