Главные новости за 4−5 мая

105 лет назад родился Щербатов Георгий Михайлович, белорусский писатель. В 1938 году окончил Могилевское педагогическое училище. Работал учителем, в газетах «Камунар Магілёўшчыны», «Советская Белоруссия». С 1942 года в тылу врага — корреспондент газеты «Савецкая Беларусь», с 1943 года в газетах «Звязда», «Известия» по Беларуси, был заведующим отделом, заместителем главного редактора журнала «Маладосць». Автор записок «Партизанские огни», повести «Шумели пущи», очерков «Комсомол Белоруссии в боях за Родину», «Неспокойные сердца», рассказов. Умер в 1957 году.