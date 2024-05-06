Главные новости за 4−5 мая

ВЧЕРА.
Лукашенко в храме на Пасху: коль время выбрало нас, давайте сохраним мир и покой.
Нагрузка делегатам, «военное время» в полях, воздушная проверка и пасхальная свеча. Итоги недели Президента.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественные богослужения на Светлое Христово Воскресение.
Алейник: обсуждения вопросов европейской безопасности без участия России и Беларуси бесперспективны.
«Много ранее неизвестных сведений». Генпрокуратура о снятии грифа секретности с военных документов.
ИНТЕРВЬЮ: Ремонт дорог, ямочность и придорожный сервис: как в Беларуси развивается дорожное хозяйство
Правительство увеличило финансирование детского санаторно-курортного лечения в этом году.
Интерактивная карта для абитуриентов-целевиков появилась на сайте Минобразования.
ИНТЕРВЬЮ: «Уметь вести за собой». Педагог об учительском труде и любви к профессии
Белорусские пловцы завершили открытый чемпионат Турции с восемью победами.
Оранжевый уровень опасности из-за ливней и ветра объявлен 6 мая в Беларуси.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны». Начало в 12.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Книги белорусских издательств к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Начало в 12.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Агроэкотуризм Беларуси: текущее положение, особенности законодательства, перспективы развития». Начало в 14.30.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Деятельность Белорусского Красного Креста. Новые подходы в работе волонтеров», приуроченная к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца (8 мая). Начало в 15.00.
Ко Дню Победы «Белпочта» в выделенных объектах почтовой связи проведет акцию «Отправь весточку ветерану». Каждый желающий сможет приобрести простые почтовые карточки и бесплатно отправить их адресатам по всей стране. Список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, можно посмотреть на сайте «Белпочты».
Выставка «Василий Шарангович (1939−2021). Личность. Художник. Учитель», посвященная 85-летию со дня рождения народного художника, пройдет до 19 мая в Национальном художественном музее.
В Национальной библиотеке Беларуси до 21 мая пройдет фотовыставка «Живые камни Антарктиды», приуроченная к 70-летию Белорусского географического общества.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь — День работников радио, телевидения и связи.
Всемирный день борьбы с астмой.
105 лет назад родился Щербатов Георгий Михайлович, белорусский писатель. В 1938 году окончил Могилевское педагогическое училище. Работал учителем, в газетах «Камунар Магілёўшчыны», «Советская Белоруссия». С 1942 года в тылу врага — корреспондент газеты «Савецкая Беларусь», с 1943 года в газетах «Звязда», «Известия» по Беларуси, был заведующим отделом, заместителем главного редактора журнала «Маладосць». Автор записок «Партизанские огни», повести «Шумели пущи», очерков «Комсомол Белоруссии в боях за Родину», «Неспокойные сердца», рассказов. Умер в 1957 году.
105 лет назад родился Слуцкий Борис Абрамович, российский поэт. Автор сборников «Память», «Время», «Сегодня и вчера», «Вопросы к себе» и др. Умер в 1986 году.
85 лет назад родился Гришук Анатолий Владимирович, белорусский тренер (бокс), мастер спорта СССР (1962), заслуженный тренер Беларуси (1994). Судья всесоюзной категории (1976), судья в Европейской ассоциации любительского бокса (1980), международной категории во Всемирной федерации бокса (1995). Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (1998). В 1962 году окончил Белорусский институт физической культуры. В 1981—1996 годах главный тренер национальной сборной команды Беларуси по боксу, председатель национальной коллегии судей. Чемпион Беларуси (1961). Под его руководством боксеры национальной сборной команды Беларуси неоднократно становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы. Судил соревнования на Олимпийских играх, чемпионатах мира, Кубках мира, 6 чемпионатах Европы, 4 матчевых встречах СССР — США, чемпионатах СССР. Умер в 2020 году.
85 лет назад родился Дьячков Леонид Николаевич, российский актер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах «Похождения зубного врача», «Городской романс», «Гори, гори, моя звезда», «Вкус хлеба» и др. Умер в 1995 году.
80 лет назад родилась Телькова Елена Сергеевна, белорусская певица, народная артистка Беларуси (2012). В 1970 году окончила Минское музыкальное училище им. М. Глинки. С 1966 года солистка женского вокального квартета «Купалинка», с 1988 года одна из создателей, художественный руководитель и солистка одноименной фольклорной группы. Возрождает традиции белорусского музыкально-песенного искусства, собирает белорусский народный песенный фольклор, который в репертуаре группы исполняется в региональных традициях пения (преимущественно Минского, Брестского и Гомельского районов). Автор музыкальных композиций «Купалье», «Приди, весна», обработок белорусских народных песен.