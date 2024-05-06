Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие дни Самару ждут температурные качели от −2 до +20 градусов

Температура воздуха в Самарской области будет колебаться.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Температурные качели прогнозируют в Самарской области в ближайшие несколько дней. По информации Приволжского УГМС, температура воздуха будет колебаться от −2 до +20 градусов.

Днем 6 мая в Самаре будет около +10…+12 градусов, без существенных осадков. А вот кое-где по региону может пройти дождь.

В ночь на 7 мая похолодает до 0…+5 градусов, а местами могут быть заморозки до −2 градусов. А вот днем 7 мая станет заметно теплее: воздух может прогреться до +15…+20 градусов. Такая же температура прогнозируется в Самарской области и днем 8 мая.