В ближайшие дни Самару ждут температурные качели от −2 до +20 градусов

Температурные качели прогнозируют в Самарской области в ближайшие несколько дней. По информации Приволжского УГМС, температура воздуха будет колебаться от −2 до +20 градусов.
Днем 6 мая в Самаре будет около +10…+12 градусов, без существенных осадков. А вот кое-где по региону может пройти дождь.
В ночь на 7 мая похолодает до 0…+5 градусов, а местами могут быть заморозки до −2 градусов. А вот днем 7 мая станет заметно теплее: воздух может прогреться до +15…+20 градусов. Такая же температура прогнозируется в Самарской области и днем 8 мая.