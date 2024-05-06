В ближайшие дни Самару ждут температурные качели от −2 до +20 градусов

В ночь на 7 мая похолодает до 0…+5 градусов, а местами могут быть заморозки до −2 градусов. А вот днем 7 мая станет заметно теплее: воздух может прогреться до +15…+20 градусов. Такая же температура прогнозируется в Самарской области и днем 8 мая.