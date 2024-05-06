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В пермском университете обледенел фонтан

Из-за холодной погоды «Одуванчик» покрылся слоем льда.

Источник: ПГНИУ

Знаменитый фонтан «Одуванчик» в ПГНИУ покрылся толстым слоем льда. Погода в Прикамье преподносит сюрпризы, синоптики прогнозировали холодное начало мая, но чтобы фонтаны замерзли, пермяки такого не припомнят. 6 мая в регионе выпал снег и установился временный снежный покров.

— Мы были удивлены, когда увидели замёрзший фонтан, — написали сотрудники университета.

Очевидно, что такого в университете еще не было. Кстати, администрация города ранее сообщила, что отопление в городе начнут отключать 13 мая.