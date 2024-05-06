В пермском университете обледенел фонтан

Знаменитый фонтан «Одуванчик» в ПГНИУ покрылся толстым слоем льда. Погода в Прикамье преподносит сюрпризы, синоптики прогнозировали холодное начало мая, но чтобы фонтаны замерзли, пермяки такого не припомнят. 6 мая в регионе выпал снег и установился временный снежный покров.
— Мы были удивлены, когда увидели замёрзший фонтан, — написали сотрудники университета.
Очевидно, что такого в университете еще не было. Кстати, администрация города ранее сообщила, что отопление в городе начнут отключать 13 мая.