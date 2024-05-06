Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь со снегом вновь может пройти в Нижнем Новгороде

Эта короткая рабочая неделя вновь не порадует нижегородцев теплом.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Нижегородская правда

Эта короткая рабочая неделя вновь не порадует нижегородцев теплом. В начале недели в Нижнем Новгороде ожидаются заморозки, а уже к выходным погода начнет улучшаться.

В понедельник, 6 мая, температура воздуха днем составит +6…+7 градусов, вечером — +3…+6. Будет облачно, но с прояснениями.

Во вторник, 7 мая, весь день будет идти дождь, который впоследствии может перейти в снег. Днем столбики термометров достигнут +3…+5 градусов, вечером — +1…+2.

В среду, 8 мая, с самого утра также может пройти дождь со снегом. Днем воздух максимально прогреется до +5 градусов, а вечеру похолодает до +1. Ночью возможны заморозки.

В четверг, 9 мая, утром также будет −1 градус, а днем потеплеет до +3 градусов. Вечером +1…+2. Будет облачно с прояснениями.

В пятницу, 10 мая, температура воздуха начнет расти. Днем синоптики прогнозируют +6…+8 градусов, вечером +5…+6. Ближе к ночи пройдет небольшой дождь.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что можно и чего нельзя делать 6 мая.