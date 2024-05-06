Дождь со снегом вновь может пройти в Нижнем Новгороде

Эта короткая рабочая неделя вновь не порадует нижегородцев теплом. В начале недели в Нижнем Новгороде ожидаются заморозки, а уже к выходным погода начнет улучшаться.
В понедельник, 6 мая, температура воздуха днем составит +6…+7 градусов, вечером — +3…+6. Будет облачно, но с прояснениями.
Во вторник, 7 мая, весь день будет идти дождь, который впоследствии может перейти в снег. Днем столбики термометров достигнут +3…+5 градусов, вечером — +1…+2.
В среду, 8 мая, с самого утра также может пройти дождь со снегом. Днем воздух максимально прогреется до +5 градусов, а вечеру похолодает до +1. Ночью возможны заморозки.
В четверг, 9 мая, утром также будет −1 градус, а днем потеплеет до +3 градусов. Вечером +1…+2. Будет облачно с прояснениями.
В пятницу, 10 мая, температура воздуха начнет расти. Днем синоптики прогнозируют +6…+8 градусов, вечером +5…+6. Ближе к ночи пройдет небольшой дождь.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что можно и чего нельзя делать 6 мая.