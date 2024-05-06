В Волгоградской области началась короткая трехдневная неделя

На текущей неделе основная часть волгоградцев будут вновь больше отдыхать, чем работать. Трудовыми окажутся лишь понедельник, вторник и среда. При этом 8 мая считается предпраздничным днем — сотрудники будут работать по сокращенному графику и уйдут домой на час раньше.