В Волгоградской области началась короткая трехдневная неделя

В стране готовятся к празднованию Дня Победы.
На текущей неделе основная часть волгоградцев будут вновь больше отдыхать, чем работать. Трудовыми окажутся лишь понедельник, вторник и среда. При этом 8 мая считается предпраздничным днем — сотрудники будут работать по сокращенному графику и уйдут домой на час раньше.
Затем россияне смогут 4 дня подряд отпраздновать 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Выходными станут 9, 10, 11 и 12 мая.
На прошлой неделе жители региона вернулись к трудовым обязанностям всего на 2 дня. Из-за майских праздников соотечественники отдыхали 29, 30 апреля и 1 мая.
Следующая сокращенная неделя для граждан наступит только летом. 12 июня (среда) — это официальный выходной в связи с празднованием Дня России. 11 июня ожидается сокращенный трудовой день.