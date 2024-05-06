Как выбрать «правильную» курицу

«Обращайте внимание на цвет кожи — он должен быт светло-розовым. Жир должен быть желтоватым. Слишком яркий цвет кожи и жира может указывать на то, что при выращивании курицы добавлялись какие-то красители. Не покупайте курицу в специях и маринаде, даже если очень торопитесь быстрее сделать свой шашлык. Часто производители используют приправы для того, чтобы прикрыть несвежесть мяса. Лучше насладитесь процессом самостоятельного приготовления и маринования мяса».