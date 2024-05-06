В Ростове три дня между праздниками будут отключать свет

7 мая с 9:00 до 17:00 будут проводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: улица Дундича, дома с 2 по 62 и с 1 по 67; улица Конституционная, дома с 66 по 106 и с 63 по 103; улица 20 лет Октября, дома с 72 по 114 и с 81 по 125; улица Кемеровская, дома с 70 по 114 и с 65 по 109; улица Калужская, дома с 82 по 126 и с 103 по 159; улица Глинки, дома с 98 по 152 и с 95 по 153; улица Мурманская, дома с 96 по 164 и с 91 по 153. Также будут затронуты жители улицы Камской, дома с 92 по 152 и с 101 по 167; улицы Волжской, дома с 110 по 156 и с 101 по 147; улицы Брестской, дома с 2 по 36; улицы Карбышева, дома с 30 по 42; улицы 1-й Грамши, дома с 1 по 55 и с 2 по 66; улицы 2-й Грамши, дома с 35 по 91 и с 36 по 98; улицы Гончарова, дома с 2 по 38 и с 1 по 39.