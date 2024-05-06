В Ростове три дня между праздниками будут отключать свет

Так, 6 мая отключение света планируется с 9:00 до 16:00 по следующиим адресам: улица Кочубея, 2−50, 3, 13; улица Портовая, 162−188, 183−185, 221; улица Интернациональная, 33−41, 42−48; улица Черкесская, 2−20, 1−23; переулок Шефский, Спуск, 2; улица Литвинова, 52. Дополнительно, жители домов по адресам: улица Майская, № № 15−23, 14−28; улица 14-я Линия, № № 1−7, 2−16; улица 16-я Линия, № № 1−9, 2−14, будут отрезаны от электричества до 17:00.
7 мая с 9:00 до 17:00 будут проводиться отключения электроэнергии по следующим адресам: улица Дундича, дома с 2 по 62 и с 1 по 67; улица Конституционная, дома с 66 по 106 и с 63 по 103; улица 20 лет Октября, дома с 72 по 114 и с 81 по 125; улица Кемеровская, дома с 70 по 114 и с 65 по 109; улица Калужская, дома с 82 по 126 и с 103 по 159; улица Глинки, дома с 98 по 152 и с 95 по 153; улица Мурманская, дома с 96 по 164 и с 91 по 153. Также будут затронуты жители улицы Камской, дома с 92 по 152 и с 101 по 167; улицы Волжской, дома с 110 по 156 и с 101 по 147; улицы Брестской, дома с 2 по 36; улицы Карбышева, дома с 30 по 42; улицы 1-й Грамши, дома с 1 по 55 и с 2 по 66; улицы 2-й Грамши, дома с 35 по 91 и с 36 по 98; улицы Гончарова, дома с 2 по 38 и с 1 по 39.
Также 7 мая в указанные промежутки времени не будет освещения на следующих улицах и переулках: Дундича, Можайской, 12 Декабря, Физической, Карбышева, Зимовниковском, Кузнецком, Цокольном. Также с 9:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Закруткина, Искусственной, Нижненольной, проспекте Кировском и улице Красных Зорь. В СНТ «Восток» электричество отключат на час раньше.
В преддверии выходных, 8 мая, будет отключено электричество на следующих улицах: Байкальская, Гранатовая, Ерёменко, Живописная, Западная, Калининградская, Карпатская с домами по указанным диапазонам номеров. Отключение света продлится с 9:00 до 16:00. Также аналогичная ситуация ожидается на улицах: Ковалевская, Линейная, Лобачевского, Маршальская, Озёрная, Семипалатинская, Шекспира, Шишкина, а также в садах СКЖД, на улице Доватора и в садоводческих товариществах «Ростов-Главный» и «Пролетарский молот».
В этот же день электроснабжение будет приостановлено до 17:00 в следующих домах: № № 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20в/9А, 20/2, 20/3 на бульваре Комарова; № № 2−12 в переулке Курьерном; № № 1−7, 2−24 на улице Рыльского; № № 40−68, 57−79 на улице Горсоветской.
Как сообщили в пресс-службе «Донэнерго», отключения света — плановые, они связаны с необходимостью проведения ремонтных работ на инфраструктуре энергокомпании.