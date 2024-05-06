Весит около семи килограммов: приморский рыбак рассказал о необычном улове

Рыбак из Приморья Валерий поймал бычка на бухте Щитовой, который достигает в длину 80 сантиметров. В новых медиа писали, что такой необычной рыбой уже заинтересовались ученые, однако официально информацию не подтвердили, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Валерий рассказал корреспонденту «КП», что рыбу поймали, когда время медленно приближалось к полудню. Особой приманки с собой не брали, поэтому бычка вытащили на берег с помощью обычной удочки.
Внешний вид поразил людей, ведь таких крупных рыб этого вида они еще не видели.
«Вес около семи килограммов. Мы сделали несколько фотографий и отпустили его», — добавил собеседник.
«Со мной никто не связывался, так что не знаю, заинтересованы ли в бычке ученые», — уточнил Валерий.
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