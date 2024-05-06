Весит около семи килограммов: приморский рыбак рассказал о необычном улове

Рыбак из Приморья Валерий поймал бычка на бухте Щитовой, который достигает в длину 80 сантиметров. В новых медиа писали, что такой необычной рыбой уже заинтересовались ученые, однако официально информацию не подтвердили, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».